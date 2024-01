Filière anacarde et mangue : un forum de deux jours à Ziguinchor pour rendre ce secteur compétitif

Le ministère de l’Economie du Plan et de la Coopération a organisé, ce lundi à Ziguinchor, un forum sur « la compétitivité de la mangue et de l’anacarde de Casamance » a fait savoir l’Aps. Ce forum de deux jours a un double objectif. Selon le gouverneur de Ziguinchor, Mor Talla Tine ce conclave « est pour identifier les difficultés auxquelles sont confrontés les producteurs de mangue et d’anacarde, de la production à la commercialisation ».



Par conséquent, la rencontre de Ziguinchor sera pour trouver des solutions à ces problèmes auxquels les acteurs du secteur sont confrontés. Les pouvoirs publics mesurant l’importance de ce secteur dans la vie économique et sociale de la région font des voies et des moyens pour trouver des solutions durables à ce fléau. «Dans la région de Ziguinchor, en Casamance en général, on ne peut pas parler d’opportunités de développement économique en ignorant la mangue et l’anacarde », a confié Monsieur Tine.



En outre, ajoute Monsieur Tine, ces deux filières ont toujours été le parent pauvre de l’économie de la région. « Ce sont des filières longtemps confrontées à certaines difficultés. Si nous prenons le cas de la mangue, il est nécessaire d’en améliorer les variétés et la productivité », a souligné le gouverneur.

Parmi les problèmes ou difficultés dont souffre la filière mangue : la présence de mouches nuisibles qui affectent la filière mangue. D’après le directeur général de l’Organe de régulation du système de récépissé d’entrepôt de marchandises au Sénégal, Idrissa Junior Diallo, cette rencontre revêt d’une très grande importance. Boubacar Konta, président d’une association de producteurs d’anacarde, lui se réjouit de l’aide fournie par le ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération aux acteurs des deux filières.