Filière arachide : les opérateurs prédisent une fin prématurée de la commercialisation si…

L’instruction donnée par Pape Dieng à la Sonacos indispose les opérateurs privés stockeurs d’arachide. En effet, ces derniers s’insurgent contre la directive du Directeur général de cette entité qui interdit que les graines d’arachide dont la densité n’atteint pas un certain seuil soient achetées par l’entreprise.



Très en verve, ces acteurs menacent de bloquer leur collecte et de pénaliser les opérations si cette mesure n’est pas réexaminée. «Nous allons bloquer l’accès à l’usine avec nos camions car nous n’accepterons pas qu’une telle mesure qui tend à saborder la commercialisation de l’arachide soit appliquée.»



Ces acteurs de la filière arachidière rappellent que «ce n’est pas de leur faute si la récolte n’est pas bonne dans certaines contrées. Et, ajoutent-ils, «depuis le temps des colons, c’est la première fois que de telles mesures ont été prises par la Direction de cette structure.»



Du côté de la Direction générale de la Sonacos, il se susurre que Pape Dieng a convoqué une réunion avec les opérateurs pour essayer d’aplanir les divergences.