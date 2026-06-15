Filière cajou : les opérateurs en révolte à Ziguinchor contre une nouvelle taxe

Les opérateurs de la filière cajou ont profité de la visite officielle du ministre du Commerce, Serigne Guèye Diop, à Ziguinchor pour déclencher un vigoureux mouvement d'humeur pour exiger le retrait immédiat d'une nouvelle taxe de 20 francs CFA par kilogramme de noix commercialisée.



Pour marquer leur désaccord, de nombreux commerçants ont baissé les rideaux et suspendu l'ensemble des activités d'achat et d'exportation. Les professionnels de la filière se disent choqués par l'introduction brutale de cette note de service en pleine campagne, alors qu'ils s'acquittent déjà d'une taxe de 32 francs CFA initialement consentie pour l'effort de relance économique.



S'appuyant sur les textes budgétaires nationaux, le collège des exportateurs juge cette charge illégale, rappelant que toute contribution financière doit impérativement faire l'objet d'un vote à l'Assemblée nationale. Cette nouvelle crise survient après un premier bras de fer remporté par les acteurs de la filière contre une taxe douanière de 10 % qui avait finalement été retirée.