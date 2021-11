Filles du maire de Keur Massar "enlevées": ce qui s'est réellement passé

« L’enlèvement » des deux (2) filles de Moustapha Mbengue, député-maire du département de Keur Massar, banlieue dakaroise, a fait un grand bruit hier, mardi. « Retrouvées », à moins de 24 heures après l’annonce de leur disparition, Anta et Marame n’ont jamais été kidnappées comme l’avait fait croire la famille Mbengue, mettant en cause une femme de teint clair qui « fréquentait souvent le domicile du maire ». Qu’est-ce qui s’est passé ?



Selon Libération, c’est la femme qui les aurait « enlevées » qui les a « ramenées » au domicile familial, ignorant totalement le tollé qu’il y avait dans les réseaux sociaux. Il s’agissait bien d’un malentendu, si l’on en croit le journal.



En effet, celle dont on dit qu’elle aurait enlevé les gamines est une intime de la famille. A tel point que lundi, après une visite, les deux fillettes du maire, qui la connaissaient depuis, ont décidé de partir avec elle.



La nuit tombée, la dame a envoyé quelqu’un chez la famille Mbengue pour informer la mère des enfants qu’ils dormiraient avec elle et qu’elle les ramerait à la maison ce mardi. Mais le message ne sera jamais transmis par celui qu’elle avait envoyé qui a expliqué plus tard aux gendarmes n’avoir trouvé personne sur les lieux.



Interrogée, la mère des fillettes âgées entre 5 et 6 ans, a confirmé cette version, accusant même son entourage de l’avoir fait paniquer.



La dame mise en cause est tranquillement rentrée chez elle, livre la même source.