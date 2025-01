Fillette tuée à Malika : les explications de son oncle

Les habitants de Malika, (banlieue dakaroise), se sont réveillé ce 1e janvier 2025 dans l’émoi et la consternation. En effet, une fillette de 12 ans du nom de Diarry Sow a été retrouvée morte dans des conditions atroces dans la salle de bain d’un appartement sis dans le même quartier.



Selon les explications de son oncle Aliou Laye, la jeune fille a été retrouvée dans une chambre dans des conditions atroces dans une salle de bain. « Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. D’habitude, les enfants de cette maison ne sortent pas la nuit. Je l’avais dépassé sur le portail et elle m’avait demandé de lui acheter un pétard et j'ai dit de m’attendre, après avoir discuté avec mes amis, je suis directement rentré, j’ai pris un bain et je me suis couché. Quand son absence a été remarquée, on la chercherait toute la nuit, mais on ne l’a pas retrouvé. On l'a retrouvé ce matin. La femme de ménage qui a découvert le corps sans vie de la gamine, a fait savoir qu'elle, l'a retrouvé toute nue dans la salle de bain, d’après les rumeurs elle a été violée puis tué, mais je n’en sais pas plus. Comment infliger ça à une gamine de 12 et l’assassiné », a déploré l’oncle de la victime.



« Celui qu’on soupçonne être l’auteur de ce crime, est un malfrat, il n’y a pas longtemps, il a volé le téléphone d’une voisine, il lui a demandé de lui prêter le téléphone pour passer un appel et c’est comme ça qu’il est parti avec et l'a vendu. Il habite le quartier, mais entre lui et moi les relations ne sont pas au beau fixe, on a eu un différend portant sur une somme de 200.000 fcfa. Je ne sais pas grand-chose sur lui, mais il doit avoir dans les 37 ans, il habite dans le quartier chez sa mère. Il était à l’étranger, à cause de ses pratiques hors la loi, il a été rapatrié au Sénégal. Quand on a retrouvé le corps de la fille, ça trouvait qu’il avait déjà quitté les lieux. Il répond au nom d’Elhadji Fall », a expliqué Aliou Laye.