Appel téléphonique entre Bassirou Diomaye Faye et Pape Thiaw : les “Lions” voyageront finalement avec le sélectionneur

Le climat semble progressivement s’apaiser autour de la sélection nationale du Sénégal. Après plusieurs heures de tensions et d’incertitudes liées à sa situation contractuelle, Pape Thiaw s’est finalement entretenu avec le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, selon des informations rapportées par Dsports.



À l’issue de cet échange, le sélectionneur national aurait décidé d’accompagner les Lions du Sénégal aux États-Unis dans le cadre de la préparation à la Coupe du monde 2026, précise la même source.



Depuis plusieurs semaines, le dossier contractuel de Pape Thiaw alimente les débats au sein de l’opinion sportive. Le technicien sénégalais ne disposerait toujours pas d’un contrat officiel depuis février 2026 et travaillerait sans salaire malgré la préparation déjà engagée pour le Mondial.



Cette situation avait suscité de nombreuses interrogations à quelques jours du départ des “Lions”, avant ce dénouement qui semble ramener le calme autour de la tanière sénégalaise.