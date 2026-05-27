Sénégal : René Capain Bassène libéré après plusieurs années de détention

Le journaliste René Capain Bassène a été libéré ce mercredi 27 mai 2026 aux environs de 16 heures, a appris PressAfrik auprès de sa famille. Il a bénéficié d’une grâce présidentielle, mettant ainsi fin à plusieurs années de détention dans le cadre de l’affaire des tueries de Boffa Bayotte.



Arrêté huit jours après le drame survenu en janvier 2018 en Casamance, René Capain Bassène avait été condamné en juin 2022 à la réclusion criminelle à perpétuité pour « complicité de meurtre, tentative de meurtre et association de malfaiteurs ».



Depuis le début de la procédure judiciaire, le journaliste a toujours rejeté les accusations portées contre lui, affirmant n’avoir aucun lien avec cette attaque qui avait coûté la vie à plusieurs personnes dans la forêt de Boffa Bayotte.



Sa condamnation avait suscité de nombreuses réactions dans l’opinion publique, notamment au sein de la corporation des médias et des défenseurs des droits humains, qui avaient à plusieurs reprises réclamé la révision de son procès.



