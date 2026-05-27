Kaolack : 18 blessés dont 12 graves dans un accident sur la RN1

Un grave accident de la circulation s'est produit ce mercredi matin sur la Route nationale numéro 1 (RN1), à l'entrée du quartier Sing-Sing à Kaolack (centre). Le bilan fait état de 18 blessés, dont 12 dans un état grave, selon le capitaine Mamadou Yahya Mané, commandant la 31e Compagnie d'incendie et de secours de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP), cité par l'APS.



D'après le capitaine Mané, l'accident a été provoqué par le renversement d'un minibus, communément appelé « Cheikhou Chérifou », suite à un dérapage.



Toutes les victimes ont été évacuées vers le centre hospitalier régional El Hadji Ibrahima Niass (CHREIN) de Kaolack, a précisé l'officier.



Après les constatations d'usage, le commissariat central de Kaolack a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident.



