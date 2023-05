Fin d’audition pour Diomaye Faye : ses avocats déposent une demande mise en liberté provisoire

Inculpé et placé sous mandat de dépôt le 18 avril par le juge du deuxième cabinet, Bassirou Diomaye Faye a été entendu ce mardi dans le fond du dossier par le juge Mamadou Seck.



Après l'interrogatoire, le pool d’avocats a déposé une demande de mise en liberté provisoire, selon Me Moussa Sarr.



Pour rappel, le secrétaire général du parti PASTEF, par ailleurs inspecteur principal des Impôts et Domaines en service à direction de la législation et la coopération internationale (Dlci) suite à un texte publié sur sa page Facebook et intitulé « la clochardisation continue ».