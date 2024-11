Fin de l’Accord de Partenariat avec l'UE sur la pêche durable : la ministre des Pêches fera face à la presse

La ministre des Pêches, des Infrastructures Maritimes et Portuaires, Dr Fatou Diouf, fera prochainement face à la presse pour une importante communication sur l’Accord de Partenariat dans le Domaine de la Pêche Durable (APPD) entre la République du Sénégal et l’Union européenne, renseigne un communiqué de la cellule de communication du ministère des Pêches.



Cette communication intervient au moment où le Protocole d’application de cet Accord, signé le 18 novembre 2019 pour une durée de cinq ans, arrive à échéance le 17 novembre 2024 à minuit.



Selon le communiqué, la ministre profitera de cette occasion pour « rappeler et clarifier les nouvelles orientations stratégiques du gouvernement pour une gestion durable de nos ressources halieutiques tout en mettant en avant les intérêts nationaux ».