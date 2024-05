Fin de la fermeture des classes en début juin: voici les nouvelles dates

Les eleves et professeurs vont devoir prendre leur mal en patiance. Car cette année, les cours ne vaqueront pas en début du mois de juin comme à l'accoutmé. La rupture tant voulue et chantée est passée par là. Après la digitalisation des notes et bulletins scolaires envoyés aux parents, le ministre de l’Éducation, Moustapha Mamba Guirassy, a révélé à travers une note rendue publique, les dates des compositions du second semestre de l’année scolaire 2023-2024.



Dans le document, il est noté que les compositions auront lieu du 10 au 15 juin 2024 pour les classes de terminale et de troisième, tandis que les autres classes (6ème, 5ème, 4ème, 2nde et 1ère) composeront du 19 au 26 juin 2024.



Les résultats seront remis au plus tard le 24 juin 2024 pour les classes de terminales et de troisième, et au plus tard le 6 juillet 2024 pour les autres classes. Les bulletins de composition seront distribués au plus tard le mercredi 31 juillet 2024 », lit-on sur la note.