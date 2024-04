Fin de mandat du Recteur : le Saes-Uasz invite le ministre de tutelle à prendre des mesures pour la continuité du service public

Le Syndicat autonome de l’enseignement supérieur (Saes) de l’Université Assane Seck de Ziguinchor (Uasz) s’indigne du retard de l’appel à candidatures en vue de remplacer son Recteur. Selon le Syndicat, aucun appel à candidatures n’a été lancé à ce jour. Le Saes-Uasz invite le nouveau ministre de l’Enseignement supérieur à prendre des mesures pour la continuité du service public à partir du 20 mai 2024.



« Il faut signaler à ce jour, ni le comité de validation et de sélection n’est mis en place ni un appel à candidatures n’est élaboré. Cette situation est d’autant plus préoccupante que la coordination menace de n’accepter aucune forme de prolongation d’un tel mandat à compter de cette date », a déclaré Alexandre Coly, secrétaire général de coordination Saes-Uasz lors d’un point de presse.



« La coordination s’opposera à toute forme de délégation spéciale à accorder à l’actuel Recteur », a-t-il ajouté.



En outre, le Saes-Uasz exige de l’administration rectorale le paiement sans délai des dettes dues au Per, notamment les heures complémentaires, voyages d’études, subventions, entre autres, et aux vacataires.



Par ailleurs, la coordination Saes-Uasz indique qu’elle n’acceptera nullement que les « chantiers entamés depuis 2015, déjà en état de délabrement avancé, soient délivrés dans les conditions actuelles ».



Les syndicalistes invitent le nouveau ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation à prendre les mesures qui s’imposent afin que la continuité du service public puisse être assurée à partir du 20 mai 2024 dans un strict respect des textes de gouvernance en attendant la nomination du nouveau Recteur.