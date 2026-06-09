Fin de mission : Yassine Fall félicite son successeur et réaffirme son engagement pour le Sénégal

L'ancienne ministre de la Justice, Yassine Fall, a officialisé son départ du gouvernement après y avoir passé deux années à des postes régaliens clés. À l'occasion de la passation de pouvoirs, elle a publié un message de remerciements adressé aux chefs de l'exécutif, tout en réitérant son attachement indéfectible aux valeurs de la République et sa volonté de continuer à servir la Nation.







Durant son passage au sein de l'équipe gouvernementale, elle a successivement occupé les fonctions de ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, puis de ministre de la Justice, Garde des Sceaux. Elle a affirmé avoir exercé ces lourdes responsabilités avec loyauté, engagement et un sens élevé de l’État, au service de la diplomatie nationale, de l’État de droit et de l’intérêt supérieur du pays.







Dans son message de départ, elle a exprimé sa profonde gratitude envers le Président de la République pour la confiance accordée. Elle a également salué Ousmane Sonko pour son accompagnement constant et sa confiance dans la mise en œuvre du projet de transformation nationale. Elle a tenu à associer à ses remerciements l'ensemble des magistrats, fonctionnaires et agents des deux ministères qu'elle a dirigés, saluant leur dévouement au service public, ainsi que le peuple sénégalais pour son soutien.







Tout en adressant ses chaleureuses félicitations et ses vœux de plein succès à son successeur dans ses nouvelles fonctions, elle a conclu en indiquant qu'elle demeurait pleinement engagée au service du Sénégal. Elle a réaffirmé sa conviction que la souveraineté, la justice et l’État de droit devaient rester les guides de l’action publique.

