Affaire «majorité politique au Sénégal» : Abass Fall lance un défi à Diomaye Faye

A l’occasion de la création de son parti dénommé «Kiiraay – Les Patriotes Républicains», ce samedi 25 juillet, le Président Diomaye Faye a déclaré qu’il détient désormais la formation politique la plus majoritaire du Sénégal, surtout avec certaines démissions enregistrées du côté de son ancien parti Pastef, dirigé par Ousmane Sonko.



En réponse à cette déclaration, ce lundi 27 juillet, le maire de Dakar, Abass Fall, a demandé au chef de l'Etat de prendre le décret fixant la date des prochaines élections municipales pour que chaque parti puisse jauger son électorat.



«Après un week-end très politique, le jeu doit être clair maintenant. Saa Kiraay (Diomaye Faye) dit qu’il a le plus grand parti du Sénégal. Alors qu’il signe le décret fixant la date des élections locales. Il ne sert à rien de bander les muscles. La clarification électorale s’impose», a écrit l’édile, très proche d’Ousmane Sonko.



Pour rappel, le mandat des maires en exercice (élus le 23 janvier 2022) doit théoriquement prendre fin le 23 janvier 2027, marquant le terme de leur mandat de cinq ans. Même s’il ne l’a pas déclaré officiellement, le président Diomaye n’écarte pas la possibilité d’un report, contrairement à Ousmane Sonko (leader de la majorité parlementaire), qui a prévenu qu’aucun report ne sera accepté par son parti.