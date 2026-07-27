Kébémer : deux morts dans un accident de la circulation entre un Jarkata et un camion

Selon les informations relayées par la Radio KEB’S FM, deux morts ont été enregistrés ce lundi 27 juillet dans un accident de la circulation entre un conducteur de Jarkata et un conducteur de camion, aux environs de 13h, à Teug Ndogui, à environ 3 km de Kébémer (nord-ouest). Un camion a mortellement percuté une moto Jakarta transportant son conducteur et un client.



Les deux victimes sont décédées sur le coup. Leurs dépouilles ont été acheminées à la morgue du centre de santé de Kébémer, en attendant les constatations d’usage et l’ouverture d’une enquête pour déterminer les circonstances exactes du drame.