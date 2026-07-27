Le Tchad annonce «sa décision souveraine de se retirer» de la Cour pénale internationale

Le Tchad a annoncé, ce lundi 27 juillet, son retrait de la Cour pénale internationale (CPI), après un «examen approfondi du fonctionnement» de l’Institution, selon communiqué des autorités.



«Le gouvernement de la République du Tchad a notifié au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, dépositaire du statut de Rome, de sa décision souveraine de se retirer du Statut de Rome de la CPI», a dit la note.



Ndjamena justifie cette décision par le fait que depuis son entrée en fonction depuis 2002, l’efficacité de la CPI est «demeurée limitée et à géométrie variable au regard des attentes qui avaient présidé à sa création».



Enfin, tout en réaffirmant «son attachement irréversible à la lutte contre l’impunité des auteurs des crimes les plus graves», le Tchad a appelé l’Union africaine à œuvrer pour «l’émergence d’une justice continentale plus équitable, plus équilibré, plus crédible et plus efficace au bénéfice des générations présentes et futures».