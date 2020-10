Fin des négociations entre Rennes et Saint-Etienne: Mbaye Niang va rester

Désireux de quitter Rennes lors du mercato estival, M’Baye Niang fait toujours partie de l’effectif du club breton. L’attaquant sénégalais ne signera pas en tant que joker à Saint-Etienne. Selon les informations de RMC Sport, s’appuyant sur une source interne, les négociations sont désormais terminées entre le club stéphanois et le buteur de 25 ans. Dans un communiqué, Saint-Etienne met en cause "l'intervention de plusieurs agents" qui a rendu le deal impossible.



Présent dans le Forez, M’Baye avait même passé sa visite médicale avec l’ASSE et semblait proche d’un prêt jusqu’à la fin de saison. Mais finalement les deux parties n’ont pas réussi à s’entendre et l’international sénégalais ne signera pas. Les Verts devraient communiquer à ce sujet dans les prochaines heures.



RMC Sports