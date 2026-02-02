Mercato : c'est officiel, Mamadou Sarr retourne à Chelsea

Comme prévu, Mamadou Sarr fait son retour à Chelsea. L’international sénégalais ne terminera donc pas son prêt à Strasbourg, Chelsea ayant activé sa clause de rappel pour interrompre son séjour en Alsace.



« Après 18 mois au Racing Club de Strasbourg Alsace, Mamadou Sarr poursuit son parcours au Chelsea FC. Arrivé en Alsace à l’été 2024 en provenance de l’Olympique Lyonnais, le défenseur central a disputé 46 rencontres toutes compétitions confondues sous le maillot strasbourgeois (1 but). (...) Son prêt au Racing prend fin avec l’activation de sa clause de rappel. Le Racing remercie Mamadou Sarr pour son engagement et son professionnalisme tout au long de son passage en Alsace, et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière », a publié le club sur X.



Le champion d’Afrique 2025 va ainsi retrouver le manager Liam Rosenior chez les Blues.