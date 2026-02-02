Saudi Pro League : Sadio Mané offre la victoire à Al Nassr face à Al Riyadh

Sadio Mané poursuit sur sa belle lancée après la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Déjà très en vue lors de la précédente journée face à Al Taawoun, où il avait été désigné homme du match, l’international sénégalais s’est une nouvelle fois illustré ce lundi contre Al Riyadh, à l’occasion de la 19ᵉ journée de la Saudi Pro League.



L’attaquant a inscrit l’unique but de la rencontre, offrant ainsi la victoire à Al Nassr (1-0). Il permet à son équipe de s’emparer provisoirement de la première place du championnat.



Sacré meilleur joueur de la CAN 2025, Sadio Mané affiche désormais des statistiques solides en Saudi Pro League, avec un total de quatre buts et quatre passes décisives depuis le début de la saison.