Fin du contrôle des parrainages: après l’orage, la tornade !

Passée la bourrasque du contrôle des parrainages, l’heure est aux attentes. Nous sommes à l’étape du dernier filtre. Les sept Sages ont en main le destin de 21 candidats à la présidence de la République. Ces juges ont la lourde responsabilité de dire aux Sénégalais qui est présidentiable et qui ne l’est pas. C’est dans dix jours. C’est tout un peuple suspendu à la décision finale du Conseil constitutionnel. Cette étape du dernier filtre semble la plus cruciale et la plus décisive. Car rien ne sera laissé au hasard. Dans la mesure où tout sera fouillé de fond en comble.



Ce mardi a marqué le dernier jour du contrôle des parrainages. C’était un jour véridique et même fatidique pour les recalés. Sur le chemin qui mène au Palais présidentiel, il fallait nécessairement passer par le filtre des parrainages. Dès la publication de la liste finale des candidats ayant validé leurs tickets, les réactions ont fusé de partout. Dans certains camps, des gens ont improvisé une conférence de presse tandis que d’autres ont fait dans la condamnation. C’est le cas de la coalition Sonko président 2024. Habib Sy et compagnies ont tenu mardi une conférence de presse pour livrer aux Sénégalais la version des faits sur l’invalidation de la candidature de Sonko.



De long en large, la coalition Sonko Président 2024, est revenu sur les péripéties de l’annulation de la candidature du maire de Ziguinchor. Dans son argumentaire, monsieur Sy a invoqué et évoqué la jurisprudence Insa Sangharé en 1998. Celle-ci de facto valide la candidature de Sonko, de l’avis de monsieur Sy. Par ailleurs le camp de Sonko a également fait état des affaires Mary Teuw Niane et Mouhamed Ben Diop. Ces deux dont les noms ne figurent guère sur le fichier électoral ont fait l’objet d’un contrôle de parrainages. Une bizarrerie que ne comprennent point les amis de Sonko.



D'ici le 12 janvier, le Conseil constitutionnel va publier la liste provisoire des candidats ayant validé leurs parrainages. Entre temps, les recours des candidats recalés pour divers motifs, vont être examinés. Et le 20 janvier, les 7 "Sages" vont publier la liste définitive et officielle des candidats qui vont briguer les suffrages des Sénégalais le 25 février prochain. Là aussi, il faudra s'attendre à d'autres éliminations. Pour rappel en 2019, Khalifa Sall et Karim Wade avaient validé l'étape du parrainage. Mais ont été disqualifiés par le Conseil constitutionnel au moment de la publication de la liste officielle.