Finale Coupe du Sénégal: le petit poucet Lusitana prêt à détrôner le champion Casa Sports

Le coach de l’Etoile Lusitana s’est prononcé sur la finale de la Coupe du Sénégal prévue ce dimanche. « On prépare la finale avec beaucoup de sérénité et d’ambiance, parce que c’est d’abord une fête. On est conscient de l’enjeu du match de dimanche et l’ambition est d’éliminer le Casa, afin de savourer une consécration historique en Coupe du Sénégal », a déclaré Elimane Mbengue, après la séance d’entraînement.



Le technicien de l’Etoile Lusitana est revenu sur les qualités de l’adversaire en finale. « Tout le monde connait le Casa Sports. C’est la meilleure équipe du Sénégal. C’est une équipe joueuse avec de fortes individualités. N’empêche pour gagner la finale, on se focalisera sur notre travail et notre philosophie du jeu. Croire aussi à notre étoile qui nous a amenés jusqu’en finale. En tous cas, on a confiance pour la victoire ».



Pour détrôner le tenant du titre et champion de la Ligue 1, les dirigeants de l’Etoile Lusitana mettront les joueurs dans des conditions optimales de réussite. C’est l’assurance qui a été donnée par le directeur technique du club. « On a l’habitude de rassembler les jeunes avant les matchs pour qu’ils puissent être mis dans des meilleures dispositions possibles. On va se préparer de la même façon. En tout cas, les gosses seront mis dans des conditions optimales de performances », a rassuré Bernard Mendy.

L’Étoile Lusitana a réalisé un brillant parcours. Les protégés du coach Elimane Mbengue ont éliminé respectivement Guédiawaye FC lors des 32e de finale, CNEPS de Thiès en 16ème de finale et la Linguère de Saint-Louis en demi-finale (2-1).