Finale : Mbour Petite Côte vs Académie les Férus de Foot : qui remportera la Coupe du Sénégal ?

Mbour Petite Côte (Mbour PC) et l'Académie les Férus de Foot s’affrontent ce samedi (17h00), au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio en finale de la 63e édition de la Coupe du Sénégal. Mbour PC, déjà deux fois vainqueur de la coupe en 2010 et 2017, vise un troisième titre, tandis que les Férus de Foot cherchent à remporter leur premier sacre national.



Les Férus de Foot, un club de Division régionale (D5), ont réalisé une performance remarquable en atteignant la finale. Ils ont bénéficié du soutien du public en jouant tous leurs matchs à domicile, au stade Alboury Ndiaye de Louga. Leur défense solide n'a concédé qu'un seul but en sept matchs, montrant ainsi leur solidité face aux grands clubs.



En route vers la finale, les Férus de Foot ont éliminé des clubs notables et anciens vainqueurs de la Coupe du Sénégal comme Jaraaf, Douane et NGB, ce qui souligne leur parcours impressionnant des académiciens dans cette compétition.



En revanche, son adversaire Mbour PC a également connu une progression solide, bénéficiant de la chance du tirage pour jouer la plupart de ses matchs à domicile.



En 32e, 16e, 8e et en demi-finale, les Pelicans ont respectivement éliminé AS Kolda, club de National 1 (1:1 TAB 4-3), RS Yoff, club de Ligue (2 0-0 TAB 6-5), AS Kaffrine, club de National 1 (0-0 TAB 4-3), et Teungueth FC club de Ligue1.



La finale promet donc d'être intense, avec les Férus de Foot cherchant à créer une surprise face à Mbour PC, qui vise à inscrire son nom une nouvelle fois au palmarès de la Coupe du Sénégal, après les sacres de 2010 et 2017.





Programme Finale



Samedi 13 juillet 2024



Stade Abdoulaye Wade



17h00 AC Férus Foot / Mbour Petite Côte