Finale Supercoupe d’Europe: Sadio Mané égalise pour Liverpool

Sadio Mané a ouvert son compteur but de la saison avec Liverpool ce soir face à Chelsea dans le match comptant pour la Supercoupe d’Europe.

Après l’ouverture du score de Oliver Giroud pour Chelsea en premier mi-temps, l’international sénégalais a permis aux Reds de revenir au score à la 48 minutes sur une passe de Firmînho (1-1).



Le Sénégalais vient d'inscrire son 60ème but avec Liverpool alors qu'il entame sa 4ème saison chez les Reds et le 140 ème but de sa carrière.

Match en cours...