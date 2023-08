Finale coupe du Sénégal : le Jaaraf promet de déplacer 10 000 supporters au stade Abdoulaye Wade, dimanche

L’Asc Jaaraf va déplacer 10 000 supporters au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio pour pousser ses joueurs à l’occasion de la finale de la Coupe du Sénégal devant mettre aux prises l’équipe de la Médina dimanche à celle du Stade de Mbour, ont annoncé les responsables du club, mercredi, à Dakar.





« Il nous faut mobiliser tous les supporters du Jaaraf pour cette finale qui se déroulera pour la première fois au stade Me Abdoulaye Wade. L’objectif que nous nous sommes assignés, c’est de déplacer au moins 10 mille supporters animateurs en plus des nombreux supporters qui vont se déplacer avec leurs propres moyens pour soutenir l’équipe », a déclaré Pape Momar Lo, le président du comité d’organisation du Jaraaf lors d’une conférence de presse organisée en prélude la finale de la coupe du Sénégal qui opposera le Jaaraf au Stade de Mbour.





« L’objectif est de déployer au stade Me Abdoulaye Wade la même ambiance de fête, de fraternité et joie que le Jaraaf avait l’habitude de tenir au stade Iba Mar Diop et montrer que l’équipe a une tradition de fête et d’organisation de la finale coupe du Sénégal », a-t-il expliqué.



Youssouf Dial, président du comité du directeur du football et vice-président chargé des finances du Jaraaf, a fait savoir « qu’un budget d’environ 50 millions de CFA a été dégagé pour faciliter le déplacement de ces supporters vers le stade (…) Mobiliser nos supporters pour aller au stade Me Abdoulaye Wade est grand défi en termes de budget pour une finale de coupe du Sénégal », a-t-il fait valoir.



Dans le cadre de l’organisation de cette finale Youssouf Dial a sollicité également l’appui d’autres partenaires du club comme la ville de Dakar pour aller chercher un 16e titre de Coupe du Sénégal, a-t-il fait savoir en assurant que le Jaraaf allait encore montrer une belle image et un esprit de fair-play lors de la finale.



« Le Jaraaf est un club très fair-play. Il est important de gagner mais aussi de montrer une belle image du Jaraaf. Tous les responsables travaillent pour que le Jaraaf préserve cet état d’esprit », a-t-il insisté.