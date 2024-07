Finales championnat national de Basket : L'ASC Ville de Dakar réalise le doublé en filles et en garçons

L'ASC Ville de Dakar (ASCVD) a réussi le doublé lors des finales du championnat national de basket, en s'imposant tant chez les filles que chez les garçons. Les finales se sont disputées ce samedi au stadium Marius Ndiaye, où l'ASCVD a surclassé le Dakar Université Club (DUC).



Chez les filles, l'ASC Ville de Dakar a remporté la victoire devant le DUC avec un score (75-41). Cette victoire remarquable a permis à l’équipe féminine de l’ASCVD de décrocher le titre du championnat et de remporter son troisième trophée de la saison après la Coupe Saint-Michel et la Coupe du maire de Dakar.



Chez les garçons, l'ASC Ville de Dakar a également triomphé en battant le DUC avec un score de 65-45. Cette performance permet à l'ASCVD de remporter le premier championnat de son histoire.



Les hommes de Libasse Faye succèdent à l'AS Douanes, qui avait remporté les championnats en 2022 et 2023. L'ASCVD aura l'honneur de représenter le Sénégal à la Basketball Africa League (BAL) en 2025.