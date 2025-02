Financement LGBTQ+ : Guy Marius Sagna invite l’Etat à rappeler à l’ordre l’ambassade du Canada

Le député Guy Marius Sagna a adressé ce mardi une question écrite au gouvernement relative aux financements LGBT de l’ambassade du Canada au Sénégal.

Dans sa question écrite, le parlementaire a estimé que les fonds canadiens d’initiative locale (FCIL) financent et encouragent les dynamiques LGBT au Sénégal. Parmi ses priorités thématiques au Sénégal : « la gouvernance inclusive, y compris la diversité et 2ELGBTQI+, la démocratie, les droits de la personne et l’État de droit. »



Pour Guy, le Canada État souverain a sa conception de la diversité que nous ne partageons pas mais que nous respectons. Le Canada doit respecter la conception sénégalaise de la diversité qui refuse l’impérialisme culturel tendant à nous imposer ou à nous inoculer notamment par des financements les valeurs LGBT.



A cet effet, le député de Pastef signale que le Canada doit s’abstenir à travers son ambassade au Sénégal d’encourager, de véhiculer, de propager son agenda LGBT. Il invite ainsi l’Eta à rappeler à l’ordre l’ambassade du Canada au Sénégal afin qu’elle arrête ses pratiques de prosélytisme LGBT.



« Le gouvernement du Sénégal doit fixer son cadre de coopération et ses principes directeurs et les rappeler à ses partenaires qui doivent s’y aligner. Le Sénégal doit coopérer avec ses partenaires selon les conditions sénégalaises – dans le cas d’espèce la conception de la diversité sénégalaise – et non selon les conditions des partenaires ici condition LGBT. Le Canada qui ne veut pas être le 51e Etat des États-Unis comprendra alors aisément monsieur le ministre que le Sénégal ne veuille point être la 11e province du Canada en matière de LGBT », a -t-il lancé.



Poursuivant : « vous ne pouvez pas prendre notre pays — et vous ne pouvez pas prendre notre sport. » a dit le Président Justin Trudeau aux États-Unis. Monsieur le ministre, pouvez-vous dire à l’ambassade du Canada au Sénégal que le Canada ne peut pas prendre notre Sénégal – et ne peut pas prendre l’esprit de notre peuple? ».



« Madame le ministre, transmettez au chef du gouvernement Monsieur Ousmane Sonko nos félicitations et nos encouragements lui qui a dit : « les velléités extérieures de nous imposer l’importation de modes de vie et de pensée contraires à nos valeurs risquent de constituer un nouveau casus belli. » Il me semble qu’une piqûre de rappel de ce propos s’impose en direction de l’ambassade du Canada au Sénégal », a-t-il conclu.