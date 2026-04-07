Financement de la presse : près de 1,9 milliard FCFA alloués, les médias privés captent plus de 57 % du FADP

Le rapport du Fonds d’Appui et de Développement de la Presse (FADP) a été rendu public ce mardi 7 avril 2026. À cette occasion, le Directeur de la communication, Habibou Dia, a rappelé que ce fonds est destiné à soutenir l’ensemble des sous-secteurs de l’information et à renforcer l’écosystème médiatique.



Lors de la présentation du rapport de gestion annuel, il a indiqué que sur une enveloppe budgétaire globale de 1 900 000 000 FCFA, le montant effectivement octroyé s’élève à 1 899 990 007 FCFA, ne laissant qu’un reliquat de 9 993 FCFA reversé au Trésor.



La répartition de ce budget met en évidence certaines priorités. Les entreprises de presse privées et les radios communautaires ont bénéficié de la part la plus importante avec 1 098 750 000 FCFA, soit 57,8 % de l’enveloppe totale. Les entreprises de presse publiques, notamment Agence de Presse Sénégalaise (APS), Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS) et Agence de Distribution de la Presse (ADP), ont quant à elles reçu 609 341 031 FCFA, représentant 32,1 % du budget.



La formation des professionnels des médias, assurée par le Centre d'Études des Sciences et Techniques de l'Information (CESTI), a mobilisé 125 750 000 FCFA, soit 6,6 % des ressources. Les organes de régulation et de gouvernance du secteur, à savoir le Conseil pour l'Observation des Règles d'Éthique et de Déontologie (CORED) et la Commission de la Carte Nationale de Presse (CCNP), ont reçu 86 298 976 FCFA, représentant 4,5 % du budget.



Enfin, les dépenses de fonctionnement du FADP ont été maîtrisées, avec un montant de 28 200 000 FCFA, soit 1,5 % de l’enveloppe globale.