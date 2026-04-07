Kolda : le conseil départemental s’oppose à un projet de station-service sur les berges du fleuve

Réuni en session ce mardi 7 avril, le conseil départemental de Kolda a réaffirmé son opposition à la construction d’une station d’essence sur les berges du fleuve. Cette position fait suite à la sollicitation du promoteur Serigne Gueye et Fils (SGF), qui avait souhaité obtenir un nouvel avis du conseil, après avoir revu et redimensionné son projet.



À l’issue des discussions, l’institution départementale est restée ferme sur sa ligne. « Le fleuve étant un bien commun, il n’est pas souhaitable qu’il y ait une telle infrastructure sur ses berges », a insisté le président du conseil départemental, Moussa Baldé.



Profitant de l’occasion, le président du conseil a également relevé un vice de forme dans la démarche entreprise par le promoteur. Selon lui, le canal utilisé pour saisir l’institution n’est pas conforme aux procédures administratives en vigueur. « Ce dialogue direct entre lui et le conseil départemental n’est pas la bonne voie. Il doit passer par les autorités compétentes qui nous saisiront officiellement », a-t-il précisé.



Malgré les ajustements apportés au projet par le promoteur, le conseil départemental campe donc sur sa position initiale, privilégiant la préservation des berges du fleuve et la protection de cet espace considéré comme un patrimoine collectif.