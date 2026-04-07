Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Fonds d’appui à la Presse : liste des médias bénéficiaires



Fonds d’appui à la Presse : liste des médias bénéficiaires
Le Conseil de gestion du Fonds d’Appui et de Développement de la Presse (FADP) a rendu public son rapport portant sur l'attribution des ressources pour l'exercice 2025. Il a précisé que le démarrage de l'attribution a été conditionné par la mise en conformité juridique des procédures, visant à corriger les insuffisances relevées par  l’IGE.

 la liste des Médias bénéficiaires.
 


Fonds d’appui à la Presse : liste des médias bénéficiaires





Mardi 7 Avril 2026 - 18:47


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter