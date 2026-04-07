Fonds d’appui à la Presse : liste des médias bénéficiaires

Le Conseil de gestion du Fonds d’Appui et de Développement de la Presse (FADP) a rendu public son rapport portant sur l'attribution des ressources pour l'exercice 2025. Il a précisé que le démarrage de l'attribution a été conditionné par la mise en conformité juridique des procédures, visant à corriger les insuffisances relevées par l’IGE.
la liste des Médias bénéficiaires.
la liste des Médias bénéficiaires.
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