Championnat Africain de Football Scolaire U15 : Le Sénégal affrontera le Maroc en demi-finale

Le Sénégal a conclu la phase de groupes du Championnat Africain de Football Scolaire sur un match nul (1-1) face à la Zambie. L’unique but sénégalais a été inscrit par le jeune attaquant Aliou Fall.
Grâce à ce résultat, les « Lionceaux » U15 terminent premiers du groupe B et valident leur qualification pour les demi-finales de la compétition.
La sélection sénégalaise affrontera le Maroc ce jeudi 9 avril dans une rencontre qui s’annonce décisive. Les jeunes Lions tenteront de franchir ce cap afin de se hisser en finale et poursuivre leur ambition de remporter le titre continental.
Grâce à ce résultat, les « Lionceaux » U15 terminent premiers du groupe B et valident leur qualification pour les demi-finales de la compétition.
La sélection sénégalaise affrontera le Maroc ce jeudi 9 avril dans une rencontre qui s’annonce décisive. Les jeunes Lions tenteront de franchir ce cap afin de se hisser en finale et poursuivre leur ambition de remporter le titre continental.
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