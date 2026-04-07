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Championnat Africain de Football Scolaire U15 : Le Sénégal affrontera le Maroc en demi-finale



Championnat Africain de Football Scolaire U15 : Le Sénégal affrontera le Maroc en demi-finale
Le Sénégal a conclu la phase de groupes du Championnat Africain de Football Scolaire sur un match nul (1-1) face à la Zambie. L’unique but sénégalais a été inscrit par le jeune attaquant Aliou Fall.
 
Grâce à ce résultat, les « Lionceaux » U15 terminent premiers du groupe B et valident leur qualification pour les demi-finales de la compétition.
 
La sélection sénégalaise affrontera le Maroc ce jeudi 9 avril dans une rencontre qui s’annonce décisive. Les jeunes Lions tenteront de franchir ce cap afin de se hisser en finale et poursuivre leur ambition de remporter le titre continental.
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Moussa Ndongo

Mardi 7 Avril 2026 - 19:57


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