Aéroport de Ziguinchor : le gouvernement maintient l’échéance du 30 avril pour la livraison des travaux

En mission conjointe ce mardi 7 avril, le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, et son homologue des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé, ont effectué une visite de chantier afin d’évaluer l’état d’avancement des travaux. À cette occasion, les deux membres du gouvernement ont réaffirmé le maintien de la date du 30 avril pour la livraison des infrastructures.



Sur le site, Déthié Fall a salué un niveau d’avancement globalement « satisfaisant », tout en reconnaissant l’existence de certaines disparités entre les entreprises engagées sur le projet. Il a toutefois insisté sur le caractère hautement stratégique de cette échéance, rappelant qu’il s’agit d’un engagement pris devant les plus hautes autorités de l’État.



« C’est un engagement pris devant l’autorité et il ne saurait souffrir d’aucune dérogation », a-t-il martelé, appelant les entreprises à mobiliser tous les moyens nécessaires pour respecter les délais. Le ministre a également averti que tout retard ne saurait être justifié.



Dans la même dynamique, il a salué la mobilisation des autorités administratives, des collectivités territoriales et des structures techniques impliquées dans la réalisation du projet, notamment celles chargées des infrastructures aéroportuaires. Il a par ailleurs annoncé qu’un projet de réhabilitation de l’aéroport de Aéroport de Cap Skirring est envisagé, signe d’une volonté d’élargir les investissements dans ce secteur.



De son côté, Yankhoba Diémé s’est voulu rassurant sur l’état d’avancement des travaux. Le ministre des Transports terrestres et aériens a mis en avant non seulement les infrastructures physiques réalisées, mais aussi l’installation des systèmes techniques indispensables au fonctionnement d’un aéroport moderne.



Parmi les étapes décisives attendues, il a évoqué le passage de l’avion de calibrage de l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (Asecna), prévu le 15 avril, qui permettra de valider techniquement les installations. Selon lui, les équipements de dernière génération sont déjà en place, tandis que les travaux liés à la tour de contrôle et la formation des contrôleurs aériens sont en phase d’achèvement.



Le ministre a insisté sur l’importance du respect des délais. « Les délais sont des impératifs », a-t-il déclaré, estimant qu’aucune entreprise ne peut remettre en cause une échéance devenue « celle du peuple sénégalais ».

