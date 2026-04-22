Finances publiques : L'ARTP dépasse ses objectifs avec 45,6 milliards de FCFA recouvrés en 2025

L’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) s’affirme comme un pilier central de la mobilisation des ressources non fiscales au Sénégal. Selon le rapport trimestriel d’exécution du budget arrêté au 31 décembre 2025, publié ce mois d’avril 2026 par le ministère des Finances et du Budget, l’institution a largement dépassé ses objectifs annuels.







Le gendarme des télécoms a recouvré une redevance radioélectrique de 45,6 milliards de FCFA, contre un objectif initial de 34,8 milliards. Cette performance représente un taux de réalisation exceptionnel de 131,1 %, marquant une progression de 89,3 % par rapport à l’exercice 2024. Sur le volume global des recettes non fiscales de l’État, qui s'élève à 287,4 milliards de FCFA, l'ARTP pèse désormais près de 16 % des montants encaissés.







Cette dynamique ne s'explique pas uniquement par la croissance économique nationale de 6,7 %. Elle résulte d'une transformation profonde de la doctrine de régulation de l'institution. L'ARTP a notamment renforcé ses capacités de contrôle de l’occupation du spectre radioélectrique et modernisé ses procédures de recouvrement pour mieux capter la valeur générée par les mutations numériques et les services postaux.







Dans un contexte de consolidation budgétaire, où le déficit public a été ramené de 7,82 % à 6,44 % du PIB, les résultats de l'Autorité constituent un levier de souveraineté économique majeur. Pour l'exercice 2026, l'ARTP maintient une trajectoire proactive, s'inscrivant dans la volonté gouvernementale d'assainir les finances publiques tout en optimisant les ressources internes tirées des secteurs régulés.

