RDC: polémique sur la construction d’un cimetière près d’un site de captage d’eau à Lubumbashi

En RDC, les chercheurs en environnement et les acteurs de la société civile de Lubumbashi disent non à l’érection d’un cimetière moderne à proximité du site de captage d’eau de la Regideso. Ils craignent non seulement la pollution de l’eau mais aussi le tarissement de la nappe aquifère de ce site qui alimente près de 80 % de la population de Lubumbashi en eau potable. La société de production et de distribution d’eau potable dit s’en remettre aux autorités pour gérer le dossier.



La station de captage de Kimilolo 2 est le principal site d’alimentation de l’usine de production d’eau de Lubumbashi. Elle permet d’approvisionner en eau 80 % des habitants de la ville. Depuis près d’un mois, un projet d’érection d’un cimetière moderne voit le jour.

Inacceptable pour le professeur Jean-Pierre Ndjibu, chercheur en environnement : « Il est formellement interdit de construire un cimetière dans une zone de captage d’eau parce que c’est très risqué. Les corps en décomposition peuvent finir par polluer les nappes phréatiques. Le deuxième risque, c’est que les produits qui sont utilisés pour embaumer les corps sont des produits toxiques qui vont polluer la nappe phréatique et les sources d’eau. »

Au-delà de la pollution, il y a un risque de tarissement, alertent les chercheurs. De son côté, le chargé des questions environnementales au sein de la société civile de Lubumbashi exige « l’annulation sans condition de tous les procès-verbaux de mesurage, de bornage et des titres fonciers », liste Jean Felix Ngandu. « Il faut stopper immédiatement les travaux de terrassement en cours. Il faut aussi initier une action en justice contre le chef du service du cadastre », ajoute-t-il.

Le titulaire du projet, quant à lui, soutient qu’il se situerait à près de 2 km du site de captage.