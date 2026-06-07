Nécrologie : Décès de Djibril Gaby Gaye, figure emblématique de la salsa sénégalaise

Le Sénégal et le monde de la culture sont en deuil. Djibril Gaby Gaye, figure emblématique de la scène culturelle sénégalaise et considéré par de nombreux mélomanes comme le « père de la salsa au Sénégal », est décédé.



Animateur culturel, chroniqueur et passionné de musique afro-cubaine, il a consacré plusieurs décennies à la promotion et à la valorisation de la salsa sénégalaise. À travers ses émissions, ses conférences et ses interventions publiques, il a œuvré sans relâche pour préserver la mémoire des grands noms du genre, en particulier celle de Labah Sosseh, dont il fut l'un des plus fervents défenseurs.



Sa disparition laisse un vide immense dans le paysage culturel sénégalais. Hommages, témoignages et messages de condoléances affluent pour saluer la mémoire d'un homme qui a voué sa vie à la transmission du patrimoine musical africain.