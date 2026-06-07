Dette extérieure : le Sénégal anticipe le paiement de ses obligations en euro et dollar

C’est une bonne nouvelle pour le Sénégal, confronté à une crise financière sans précédent, et qui s’apprête à recevoir une mission du Fonds monétaire international (FMI. Selon des informations rapportées par Bloomberg, qui cite des sources proches du dossier, l’État du Sénégal a versé un coupon de 53,75 millions d’euros sur son obligation libellée en euro arrivant à échéance en 2037.



Un paiement supplémentaire de 38,8 millions de dollars a également été effectué sur une obligation en dollars dont l’échéance est fixée à 2031. Ces paiements ont été réalisés avant leur date d’exigibilité, prévue la semaine prochaine.



Le paiement par anticipation d’une partie de la dette extérieure du Sénégal intervient alors qu’un nouveau programme de financement avec le FMI fait l’objet de négociations intenses à la suite de la révélation d'engagements non déclarés (dette cachée) estimés à environ 7 milliards de dollars pour la période 2019-2024. Une mission technique cruciale du ⁠FMI est officiellement attendue à Dakar dans les prochains jours pour poursuivre les discussions.