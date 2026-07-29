Finances publiques : Massamba Dieng annonce des réformes dans la gestion du patrimoine de l'État

« La tenue rigoureuse de la comptabilité des matières garantit la transparence des finances publiques et la rationalisation des dépenses de l’État », a déclaré le directeur général du Budget, Massamba Dieng, relayé par l'APS. S'exprimant lors d'une session de formation à Dakar, il a insisté sur la nécessité pour l'administration de disposer d'une vision exhaustive de l'ensemble de son patrimoine.



« Aujourd’hui, vous n’avez pas une vision assez exhaustive de l’ensemble des patrimoines de l’État », a regretté le haut fonctionnaire, rappelant que le compte général des matières n'est toujours pas transmis à la Cour des comptes.



« Ces biens, une fois répertoriés et chiffrés, pourront servir de garanties pour lever des fonds ou être cédés afin de financer directement le déficit budgétaire, réduisant ainsi le recours à l’endettement », a conclu Massamba Dieng, soulignant l'importance stratégique de cette réforme pour la crédibilité économique du Sénégal auprès des bailleurs.