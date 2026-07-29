SN HLM : les neuf (9) agents licenciés pour motifs économiques réintégrés

Les neuf (9) agents de la Société Nationale des Habitations à Loyer Modéré (SN HLM), licenciés pour motifs économiques, vont être réintégrés. La décision a été annoncée ce mercredi 29 juillet 2026 dans un communiqué signé par le Directeur général de la société.



La Direction générale indique que cette mesure a été prise conformément aux instructions de l'autorité de tutelle et sur recommandation du Conseil d'administration.



« Cette décision traduit la volonté des autorités de privilégier le dialogue social, de consolider un climat de sérénité au sein de l'entreprise et de renforcer la cohésion entre les différents partenaires sociaux », souligne le communiqué.



La Direction générale invite par ailleurs l'ensemble du personnel à poursuivre ses missions « dans un esprit de responsabilité, de discipline et de professionnalisme », au service de la SN HLM et de l'intérêt général.



Cette décision intervient après plusieurs jours de tensions au sein de l'entreprise. Le licenciement des neuf agents avait suscité des contestations, allant jusqu'à des huées contre le directeur général, Pape Abdourahmane Dabo, lors d'une scène largement relayée sur les réseaux sociaux.



Face à cette crise, le Premier ministre Al Aminou Lô avait engagé une médiation afin de favoriser un règlement du différend. À l'issue de sa réunion du 28 juillet, le Conseil d'administration avait recommandé la réintégration des agents concernés.



Si le directeur général avait initialement affirmé maintenir et assumer sa décision, il a finalement entériné la réintégration des neuf employés, ouvrant ainsi la voie à un apaisement du climat social au sein de la société.