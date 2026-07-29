JOJ Dakar 2026/Handball : le vice-président de la FSH Chérif Ndiaye dévoile le calendrier

Le premier vice-président de la Fédération sénégalaise de handball, Chérif Ndiaye, a déclaré que le tournoi de beach handball des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) se déroulera sur cinq jours, du lundi 9 au vendredi 13 novembre 2026. Cette discipline née dans les années 80, qui se joue sur sable avec quatre joueurs par équipe et attribue deux points aux buts spectaculaires, signera sa deuxième apparition olympique après les Jeux de Buenos Aires en 2018. Seize équipes masculines et féminines sont attendues pour l'événement.



« Le beach handball des Jeux olympiques de Dakar 2026 se jouera sur le site de Saly Beach West, en bord de mer, au milieu des cocotiers, un cadre idyllique», a-t-il fait savoir. Également responsable sportif de la discipline pour les JOJ, le dirigeant a précisé sur le site de la Fédération internationale de handball (IHF) que les organisateurs mettront à disposition « trois terrains de compétition et de deux terrains d’entraînement et d’échauffement » afin d'assurer un niveau de tournoi excellent.



Le tirage au sort des poules a placé la sélection masculine du Sénégal dans le groupe B, en compagnie du Brésil, de la Hongrie et de Porto Rico, tandis que le groupe A réunira l’Allemagne, la Tunisie, la Thaïlande et les Îles Cook.

Dans le tableau féminin, les Sénégalaises évolueront également dans le groupe B face à la France, l’Uruguay et le Kenya, alors que la poule A opposera l’Espagne, la Croatie, la Chine et le Mexique.