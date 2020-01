Flambée monstrueuse des prix des denrées: les clients souffrent, les commerçants accusent Macky

Depuis 2012, le Sénégal n’a pas connu une inflation aussi vertigineuse. Les Réseaux sociaux sont devenus les murs de lamentation. Une comparaison des prix y est effectuée. Et certains citoyens appellent leurs compatriotes et les membres du Collectif Noo lank, noo bagn au secours. Sur Facebook, Soya Diagne Dakarois dresse un tableau des nouveaux prix de certaines denrées de première nécessité et demande aux Sénégalais qui ont élu Macky Sall de s'armer de courage et de s'apprêter à souffrir.







PressAfrik a été à la source pour voir si réellement les prix ont prix l’ascenseur ou pas. 10 heures tapantes à l’établissement Keur Serigne Fallou, situé à l’entrée Bourguiba, à proximité du marché Castor. Modou Fall, gérant du magasin, exténué par une matinée chargée d’approvisionnement, il prend quelques minutes pour reprendre son souffle. Dans un environnement achalandé, le bonhomme fait le listing des prix actuellement en cours des denrées de première nécessité.



Le sac de riz parfumé est passé de 14 000 à 19 000 Fcfa

« Le sac de riz a connu une hausse constante de son prix depuis l’an 2012. Le riz parfumé qui coûtait 14 000 FCFA, le sac de 50 kg s’acquiert maintenant à 19 .000 FCFA. Le riz non parfumé est passé de 12 000 à 14 500 FCFA le sac. Le riz local est constant, c’est entre (7500-8000) le sac de 25 kg. Pour le bidon d’huile de 20 L, il a connu également une hausse de 14.000 à 18 500F FCFA. Le sac de sucre qui coûtait 25.500 est fixé maintenant à 28 000 FCFA» liste le commerçant avant d’en venir aux explications et aux raisons qui, selon lui, motivent ces hausses répétitives.



«Pour ces produits importés, si les taxes douaniers augmentent, cela se répercute directement sur les produits. C’est le cas du riz et de l’huile. Tel n’est pas le cas, pour la pomme de terre et l’oignon dont les prix varient selon la période», argumente Modou Fall.