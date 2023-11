Flotte du BRT: Mansour Faye réceptionne 121 bus pour le démarrage prévu le 27 décembre prochain

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, a réceptionné, mardi, 121 bus devant constituer la flotte du Bus Rapid Transit (BRT), un système de transport collectif qui reliera la ville de Guédiawaye à la ville de Dakar et dont l’exploitation commerciale est prévue en décembre prochain.



"En perspective du démarrage prochain de l’exploitation commercial du BRT, prévue vers le 27 décembre prochain, j’ai, avec mes collaborateurs, initié cette visite sur le site pour voir l’effectivité de la réception de 121 bus articulés BRT sur les 158 à termes’’, a déclaré le ministre, mardi, lors de cérémonie de réception de ces bus qui a eu lieu à l’aéroport militaire Léopold Sédar Senghor de Yoff, rapporte APS. Ces bus sont décrits comme présentant de "multiples avantages environnementaux et sociaux", notamment par la réduction significative des émissions atmosphériques et de l’empreinte carbone associées au transport.



Le ministre Mansour Faye a précisé que ces bus d’une longueur de 18 mètres peuvent transporter 150 passagers, avec 55 places assises.



"Ils sont équipés de wifi, de port USB, climatisés, mais 100% électriques avec une capacité d’exploitation d’à peu près une journée", a-t-il expliqué.