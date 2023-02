Flux migratoires : en novembre, 6.528 migrants ont été observés à Rosso Sénégal (rapport)

PRINCIPALES NATIONALITES DES MIGRANTS

Durant le mois de novembre 2022, au total 6.528 migrants ont été observés au niveau du point de suivi des flux transfrontalier de Rosso Sénégal (5692 individus entrant au Sénégal par les FMP, 476 individus sortant du Sénégal par le FMP de Rosso et 360 individus effectuant des mouvements interne passant par le FMP de Rosso).Selon un rapport de l’OIM exploité par PressAfrik, la moyenne journalière des flux est de 242 soit une hausse de 4% par rapport au mois d’octobre 2022. Une situation s’explique d’une part par un accroissement des mouvements économiques et des mouvements locaux de courte durée.Le document renseigne que les flux entrants qui représentent 88% observés sont nettement plus importants que les flux sortant (7%). Les flux interne représentent 5% des voyageurs enregistrés, Cette situation s'explique d'une part par la position stratégique de Rosso le long de la route méditerranéenne occidentale et d'autre part par les importants mouvements liés aux activités économiques vers le Sénégal.La réouverture du point d’entrée de Diama avec de procédures de sortie plus allégées a aussi un impact sur les mouvements transfrontaliers et notamment les flux sortants. Rosso constitue aussi le point de chute des migrants de la CEDEAO en situation irrégulière retournés depuis le Mauritanie.Les ressortissants sénégalais et les mauritaniens, représentent 99% des migrants identifiés au point de suivi des flux de Rosso au Sénégal. Le Sénégal et la Mauritanie sont les principaux lieux de provenance et de destination des voyages. En effet, l’analyse des flux entrant montre que 93% proviennent de la Mauritanie et 7% du Sénégal et les flux sortant ont pour destinations le Sénégal avec 98% et la Mauritanie 2%.Depuis le début de la collecte de données sur le site de Rosso en mai 2022, des flux de migrants d'origine sénégalaise et mauritanienne dominent largement les mouvements observés. L’analyse des types de mouvement montre que les migrations locales de courte durée et les migrations économiques dominent largement avec respectivement 55 et 43% des flux enregistrés. Les migrations saisonnières représentent 2%.Durant le mois de novembre 2022, les flux journaliers d’entrée et de sortie au niveau du FMP de Rosso Sénégal sont marqués flux d’entrée beaucoup plus important que les flux de sortie et tendances variées, Ainsi on note succession de baisses et de hausse au niveau des flux entrants, Les journées du 1er, du 02, du 12, du 15, du 18 et du 24 affichent des baisses tandis que les journées du 03, 10, 14 et 17 sont marquées par d’importants pics d’entrée.Les flux sortants restés faible durant le mois d’octobre avec quelques pics notés durant les journées du 03, du 10 et du 15 novembre 2022. Les pics observés au niveau des entrées correspondent à des mouvements de liés au retour par la voie terrestres de nombreux voyageur venu d'Europe pour passer l’hivers au Sénégal, D’autres facteurs la réouverture du point de passage de Diama fait que de plus en plus de voyageurs préfèrent ce passage ou les formalité administratives sont moins complexes.