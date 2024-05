Foncier/ Manifestations à Silane et à Mbarry : sept (7) personnes interpellées par la gendarmerie

La tension monte dans le village de Silane et de Mbarry (commune de Bambey). Sept (7) personnes ont été interpellées par les forces de la gendarmerie lors de manifestations contre le morcellement de leurs terres de culture. Les habitants, déterminés à défendre leurs droits, ont exprimé leur opposition au découpage de leurs terres en parcelles d'habitation, renseigne Sud Quotidien.



Le déploiement massif de forces de sécurité, comprenant plus d'une dizaine de véhicules, dès les premières lueurs du jour, a marqué le début des événements à Silane, près de Niokette. Des géomètres privés étaient présents pour procéder au découpage des parcelles, déclenchant la colère des populations locales qui se sont mobilisées en grand nombre pour empêcher cette opération.



Les tensions ont atteint leur paroxysme lorsque le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Diourbel est intervenu, demandant aux manifestants de se disperser. Les affrontements entre les habitants et les forces de l'ordre ont rapidement éclaté, et les autorités ont dispersé la foule à l'aide de grenades lacrymogènes. Sept personnes ont été arrêtées et conduites à la Brigade de Gendarmerie de Bambey.



En signe de protestation, les manifestants ont également mis le feu à des pneus entre Bambey et l'autoroute Ila Touba, exprimant ainsi leur refus catégorique du morcellement de leurs terres. Saliou Gueye, secrétaire général du collectif, a dénoncé la cession de leurs terres à des privés, soulignant l'importance de l'agriculture et de l'élevage pour leur subsistance. Il a également exigé la libération des personnes arrêtées et a appelé au dialogue pour résoudre le différend foncier.



De son côté, le maire de Ngogom, Pape Momar Ngom, s'est dit prêt à engager des discussions pour trouver une solution à ce conflit foncier, ouvrant ainsi la voie à un dialogue nécessaire pour apaiser les tensions et trouver un terrain d'entente.