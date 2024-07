Foncier pastoral : un projet d'application en gestation

Le médiateur de la République a rendu visite à Thiès les acteurs de l’élevage pour échanger sur le foncier pastoral. Au-delà, cette rencontre est pour sur les solutions et les contraintes liées à la gestion du foncier pastoral. Elle est donc, sensée permettre entre autres l'élaboration de lois sur le foncier pastoral.





L’application de la loi sylvo agro pastorale reste un impératif pour la résolution des conflits fonciers qui menacent les activités pastorales. L'étroitesse des couloirs de passage des animaux constitue de plus en plus une source de conflits entre éleveurs et agriculteurs. Dès, lors pensent les différents acteurs qu'il est temps de méditer sur des solutions tendant à résoudre définitivement les conflits émanant du foncier pastoral. Le médiateur de la République Demaba Kandji a abordé la question avec les acteurs du secteur de l’élevage pour échanger et recueillir des informations fiables sur les différentes formes de contraintes foncières qui pèsent sur le pastoralisme au Sénégal.





Le médiateur de la République Demba Kandji de déclarer, “la loi, elle doit une fois votée être promulguée outre la promulgation, il faut un projet d’application”. C'est donc dire qu'un projet d'application du foncier pastoral est en gestation.