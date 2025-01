Fonction publique : Président Diomaye appelle à l’accélération des réformes

Le président de la République, en Conseil des ministres de ce mercredi 22 janvier, a demandé au Premier ministre de prendre toutes les mesures requises pour vulgariser les recommandations de la conférence, en particulier les bonnes pratiques édictées par les organes et corps de contrôle,

notamment l’amélioration de la gestion publique dans toutes ses dimensions. Il a, en outre, appelé à l’accélération des réformes de la fonction publique et à la finalisation du cadre d’application intégrale de la loi de 2022 sur le secteur parapublic et la gestion du portefeuille de l’Etat.



À ce sujet, il a indiqué au Premier ministre de veiller à l’instauration d’une bonne gouvernance renforcée au sein des entités du secteur parapublic et des entreprises stratégiques. Ce qui implique, selon lui la généralisation accélérée des contrats de performances et la maîtrise de leurs risques sur les finances publiques.