Fonction publique au Tchad: 3000 fonctionnaires en attente de régularisation

Fin décembre 2018, un rapport d’audit indique que 17 000 fonctionnaires émargent frauduleusement à la fonction publique. Les concernés sont priés de régulariser leur situation en produisant les documents qu’il faut.



Une exigence qui a occupé pendant des semaines voire des mois certains fonctionnaires. Mais ce mardi, à la publication de la liste des 3 356 fonctionnaires dont les dossiers ne sont pas à jours, il y a des surprises.



« Sur la liste qui a été affichée avant, il y avait mon nom et j’ai couru pour fournir les dossiers qu’il fallait. Mais maintenant, je reviens et je vois encore mon nom. Je ne comprends pas », explique un fonctionnaire.



Pour le secrétaire général du syndicat des enseignants du Tchad, Mbairis Ngartoïde Blaise, non seulement il y a disfonctionnement, mais le délai d’une semaine accordé aux agents n’est pas réaliste.



« Il y a des enseignants qui ont déposé leurs documents. Malheureusement, leurs noms figurent encore parmi ceux qu’on vient d’afficher, déplore-t-il. Le délai accordé aux gens pour pouvoir constituer le dossier et le déposer, c’est ce délai-là qui qui ne permet pas à tout le monde d’arriver. »



Pendant ce temps, ces fonctionnaires ne recevront pas de salaire et les banques ont été prévenues de ne pas leur accorder le crédit scolaire qui aide les fonctionnaires à supporter les dépenses de la rentrée scolaire.