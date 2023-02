Fonction publique : le collectif des 112 travailleurs prestataires de l’hydraulique du Sénégal fustige la gestion du ministre

Le collectif des 112 travailleurs prestataires de l’hydraulique du Sénégal sort de son mutisme. Face à la presse à Kaolack (centre), ses membres réclament son intégration dans la fonction publique. Après trois ans d’attente, le collectif demande au ministre Serigne Mbaye Thiam de tenir sa promesse.



« Nous avons décidé de lancer appel au ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, de réagir vite pour régler définitivement la situation des travailleurs prestataires de l’hydraulique. Au moment où je vous parle, nous avons enregistré quatre travailleurs qui sont décédés. Et ces derniers ont laissé derrière eux des enfants. Au moment où je vous parle, ces familles sont en train de souffrir. Nous lançons un appel au président de la République à réagir vite pour régler définitivement la situation des travailleurs », a déclaré Babacar Ly, secrétaire général du collectif.



Selon lui, « depuis trois (3) ans, nous courons derrière le ministre Serigne Mbaye Thiam pour qu'il nous embauche. Et nous avons constaté qu’il nous montre le manque de volonté total pour régler définitivement de brave travailleurs prestataire de l’hydraulique. En ce moment, le ministre a recruté 25 chauffeurs qui ne savent pas conduire. Il a laissé presque 112 travailleurs qui sont dans le secteur de l’eau et de l’assainissement pendant 15 à 20 ans sans contrat. Regarder cette injustice que nous subissons quotidiennement », a-t-il pesté.



Toutefois, ces travaillent interpellent le président de la République à réagir, sinon, prévient Babacar Ly, « dans quelques jours, nous déclencherons notre quatrième plan d’action, nous déposerons un préavis de grève de 72 heures et ça sera une catastrophe dans le monde rural. Nous avons décidé de bloquer tous les forages qui sont dans le monde rural. Même la ville de Touba sera impactée »,.