Fonction publique: les travailleurs de la justice déposent un préavis de grève et exigent la satisfaction de leur revendication

L’Union nationale des travailleurs de la justice (UNTJ) annonce qu’elle a déposé un préavis de grève le 14 février 2025 auprès du ministère de la Fonction publique et de la réforme du Secteur public en vertu des dispositions de l’article 25-4 de la Constitution du Sénégal et de l’article 7-7 de la loi 61-33 du 15 juin 1961 relative au statut général des fonctionnaires.



Dans un communiqué, l’UNTJ affirme que le préavis fait suite à la non-satisfaction, depuis 2018, des revendications statutaires et réglementaires (décret 2019-575 du 05 février 2019) des travailleurs de la justice dont les plus urgentes :



- Le reclassement des greffiers à la hiérarchie A2 compte tenue de l’existence préjudiciable de deux (02) hiérarchies (A2 et B2) dans un même corps (greffier)

- L’enrôlement des agents autres que les greffiers et les interprètes judiciaires dans le corps des agents des greffes et parquets (hiérarchie B2) ;

-L’ouverture sans délai du concours professionnel des administrateurs des greffes ;

-L’effectivité de l’indemnité de logement pour les travailleurs de la justice en raison de l’obligation de résidence (art. 21-10 et 45-7 du décret 2019-575).



À défaut d’une réponse satisfaisante dans les délais légaux impartis, les travailleurs de la justice se réservent le droit d’user de toutes les prérogatives que leur confère la loi pour la défense de leurs intérêts, précise-t-on.



L’UNTJ, soucieuse des usagers du service public de la justice, reste cependant ouverte à toute discussion qui permettrait de parvenir à une issue heureuse pour tous.



Le Secrétariat exécutif national (S.E.N) appelle ainsi l’ensemble des travailleurs de la justice, sans exclusive, à rester mobilisés et à suivre les consignes qui seront communiquées dans les jours à venir, peut-on lire dans le communiqué.



Dans l’attente d’une réponse favorable à nos revendications, l’UNTJ compte sur la responsabilité de tous les travailleurs pour éviter toute situation préjudiciable au principe cardinal de continuité du service public de la justice.