Fonds Covid : L'ancien DAGE du ministère des Mines, Alassane Diallo, définitivement blanchi

La Chambre d'accusation de la Cour d'appel a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue en faveur d'Alassane Diallo par le juge du troisième cabinet d’après le journal Libération. L'ancien DAGE (Direction de l'Administration Générale et de l'Équipement) du ministère des Mines et de la Géologie était accusé de malversations dans le cadre du fonds Force Covid-19, notamment pour la construction du Centre gravimétrique de Kédougou.



Avec cette décision prise le 14 septembre, il est complètement déchargé. Le parquet avait pourtant interjeté appel après le premier non-lieu.



Cette décision met un terme définitif à une affaire qui a fait couler beaucoup d'encre depuis l'arrivée des nouvelles autorités. Pour rappel, l'arrêt de la Chambre d'accusation fait suite à l'appel du parquet du tribunal de grande instance de Dakar contre l'ordonnance de non-lieu n°29/2025 rendue le 29 juin 2026 par le juge d'instruction du 3e cabinet.