Ziguinchor : deux femmes déférées pour un réseau transfrontalier de traite à des fins d’exploitation sexuelle

Une Sierra-Léonaise et une Nigériane, qui étaient au centre d’un réseau transfrontalier de traite de personnes, ont été arrêtées. Selon Libération, la Sierra-Léonaise Fatu Fofonah alias Loveta et la Nigériane Testimony Blessing ont été déférées au parquet de Ziguinchor pour association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds, traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle, faux et usage de faux en documents administratifs et complicité de viol.



La division nationale de lutte contre le trafic de migrants (DNLT) de Ziguinchor a saisi des informations faisant état de la présence, dans un appartement situé à Kandialang, de plusieurs jeunes femmes de nationalité sierra-léonaise susceptibles d’être victimes de traite.



Les investigations ont permis de localiser les lieux et d’y découvrir six ressortissantes sierra-léonaises, âgées de 14 ans. Selon leurs déclarations, elles avaient été recrutées depuis la Sierra Leone avant d’être transférées à Ziguinchor, hébergées dans l’appartement et soumises à des conditions d’exploitation sexuelle.



Les victimes ont notamment révélé avoir remis d’importantes sommes d’argent et leurs téléphones leur auraient été confisqués afin de limiter leurs déplacements et leurs possibilités de communication. Certaines ont également dénoncé des pratiques humiliantes et des violences.



Fatu Fofonah et Blessing sont présentées comme les principales impliquées dans ce réseau transfrontalier opérant entre la Sierra Leone, la Guinée-Bissau et le Sénégal. Les deux femmes ont été arrêtées et mises à la disposition de la justice pour répondre des faits qui leur sont reprochés.