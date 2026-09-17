Affaire Ellipse Projects : la justice maintient l'assignation à résidence et le bracelet électronique du fils de Madiambal Diagne

La chambre d’accusation financière a rejeté, mercredi 16 septembre 2026, la requête de Mouhamed Diagne visant à obtenir la mainlevée de son assignation à résidence avec port du bracelet électronique. Selon les informations publiées par le quotidien Les Échos dans son édition de ce jeudi 17 septembre, la juridiction de second degré a ainsi confirmé la décision du juge d'instruction chargé du dossier.



Mouhamed Diagne, son frère Serigne Saliou et sa belle-mère Mabintou Diaby ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt pour association de malfaiteurs, escroquerie portant sur les deniers publics et blanchiment de capitaux en bande organisée. La justice les soupçonne d'implication dans l'affaire Ellipse Projects, qui vise directement le journaliste Madiambal Diagne, actuellement à l'étranger et visé par un mandat d'arrêt international.



Placé sous contrôle électronique depuis sa sortie de prison le 5 janvier 2026, Mouhamed Diagne reste contraint d'exécuter sa mesure d'assignation à résidence à la Cité Djily Mbaye. D'après le journal Les Échos, l'inculpé doit désormais décider, en concertation avec son conseil, de former un recours en cassation devant la Cour suprême ou de saisir à nouveau le juge d'instruction avec de nouveaux arguments.